Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sicherheitstag in Hennef

Bild-Infos

Download

Hennef (ots)

Am Donnerstag, den 04.10.2021, fand in Hennef von 10 bis 18 Uhr eine aus Sicherheitstag und Fahndungs- und Kontrolltag kombinierte Aktion der Kreispolizeibehörde Siegburg statt.

Der Fahndungs- und Kontrolltag resultiert aus der 2016 von den zuständigen Ministern unterzeichneten "Aachener Erklärung". Danach wollen belgische, deutsche und niederländische Polizeibehörden gemeinsam den Informationsaustausch zu international agierenden Tätergruppen verbessern, zusammen geplante Kontrollmaßnahmen durchführen und gemeinsame Ermittlungsgruppen stellen.

Unter Leitung von EKHK Frank Dabers hatte der Bereich des Fahndungs- und Kontrolltages keinen speziellen Fokus, sondern umfasste alle Deliktsbereiche.

In verschiedenen Einsatzabschnitten waren insgesamt 40 Polizistinnen und Polizisten der Kreispolizeibehörde , sowie Mitarbeitende des Ordnungsamtes der Stadt Hennef am Sicherheits-/ Fahndungs- und Kontrolltag beteiligt.

Im Rahmen von 81 Fahrzeug- und 16 Personenkontrollen wurden 15 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt, 12 Verwarnungsgelder erhoben, zwei Zahlscheine ausgestellt und neun mündliche Verwarnungen ausgesprochen. Außerdem wurde eine Vielzahl an Bürgergesprächen geführt.

Die Witterungsbedingungen ließen ab dem Mittag durch einsetzenden Regen leider zu wünschen übrig. Dennoch sei der Aktionstag, so der Leiter der PW Hennef, PHK Rainer Limbach, aus polizeilicher Sicht als Erfolg zu werten und in der Bevölkerung gut angekommen. Vor allem die aus Mitarbeitenden des Ordnungsamtes und der Polizei bestehenden gemischten Fahrradstreifen, die sich auch nicht scheuten in Hennefer Randbereiche zu fahren, wurden von den Henneferinnen und Hennefern positiv wahrgenommen.

Die Einsatzleiter bedanken sich bei allen Mitwirkenden. #rheinsiegsicher

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell