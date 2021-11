Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungseinbruch - Türschloss gezogen

Hennef (ots)

Ein Paar aus der Kurt-Schumacher-Straße in Hennef kehrte am Donnerstagnachmittag (04.11.2021) von der Arbeit zurück und stellte fest, dass die Wohnungstür ihrer Maisonette-Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses offen stand. Sie verständigten die Polizei und warteten deren Eintreffen vor der Tür ab. Die Einbrecher waren längst über alle Berge und hatten Goldschmuck und eine Armbanduhr erbeutet. Der Wert der gestohlenen Sachen konnte noch nicht beziffert werden. Die Spuren an der Wohnungstür in dem Mehrparteienhaus lassen darauf schließen, dass das Türschloss mit einem Werkzeug "gezogen" wurde.

An der Tür der gegenüberliegenden Wohnung konnten ebenfalls Einbruchsspuren festgestellt werden. Hier hielt das Schloss den Aufbruchsversuchen stand.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Polizei in Hennef unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen.

Wie Sie Ihre Wohnung besser vor Einbrechern schützen können, erklären Ihnen kostenlos die Einbruchsschutzberater*innen der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis. Sie sind unter der Telefonnummer 02241 541-4777 (Anrufbeantworter) erreichbar. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell