Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Senior um 1000 Euro und hochwertige Teppiche betrogen

Lohmar (ots)

Am vergangenen Freitag, den 29.10.2021, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Betrug zum Nachteil eines 84-jährigen Lohmarers. Dieser gab an, vor circa fünf Wochen in einem Restaurant in Overath von einem Unbekannten angesprochen und in ein Verkaufsgespräch über Teppiche verwickelt worden zu sein. Der Fremde drängte dann so sehr, dass die beiden Männer in getrennten Pkw zur Anschrift des später Geschädigten im Tulpenweg fuhren. Dort übergab der Fremde drei Teppiche von geringer Qualität. Der Senior übergab im Gegenzug zwei hochwertige Teppiche. Außerdem forderte der Unbekannte 1000 Euro als Anzahlung für den Teppichtausch. Da der Betrag in bar nicht sofort vorhanden war, kam es etwa eine Woche später zu einem zweiten Treffen, bei welchem das Geld übergeben wurde. Der vermeintliche Teppichhändler forderte dann weitere 1500 Euro, deren Zahlung der ältere Herr ablehnte. Dennoch kam es am Nachmittag des 27.10.2021 im Haus des Geschädigten zu einem weiteren Treffen. Zu diesem kam zufällig die Lebensgefährtin des Seniors hinzu. Sie wurde misstrauisch und verständigte im Nachhinein mit ihrem Partner die Polizei. Der Tatverdächtige, der offenbar einen Mercedes fuhr, wird als etwa 1,65m groß, mit Vollbart und Schnäuzer, vermutlich arabischer Abstammung, sehr gepflegt und mit hellblauem Hemd bekleidet, beschrieben. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Siegburg unter 02241 541-3120 zu melden. (EU)

