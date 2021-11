Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hochwertiger Geländewagen gestohlen

Hennef (ots)

Am Sonntagmorgen des 31.10.2021 bemerkte ein Hennefer gegen 11 Uhr, dass sein am Vorabend vor dem Haus am Straßenrand abgestellter Pkw entwendet wurde. Der Geschädigte sei sich sicher, den Pkw verschlossen zu haben. Beide Pkw-Schlüssel befänden sich noch in seinem Besitz. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen braunen Geländewagen des Herstellers "Jeep" im Wert von etwa 100.000 Euro. Eine Fahndung nach dem Pkw und dessen GPS-Ortung wurden eingeleitet. Wer zwischen Samstag, 18:15 Uhr, und Sonntagmorgen etwas verdächtiges beobachtet hat und sachdienliche Hinweise machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Hennef, Telefon 02241 541-3520. (eu)

