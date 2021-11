Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Telekom-Mitarbeiter erbeuten Schmuck und Münzen

Sankt Augustin (ots)

Am vergangenen Freitag, den 29.10.2021, klingelte es gegen 11 Uhr an der Haustür eines 86-Jährigen in Sankt Augustin. Ein Mann gab sich als Telekom-Mitarbeiter aus und gab an, es müsse eine energetische Sanierung durchgeführt werden. Der Senior ließ den Unbekannten dann in sein Haus in der Tulpenstraße. Ein zweiter angeblicher Telekommitarbeiter kam hinzu. Die beiden Fremden nahmen dann verschiedene Telefonanschlüsse und Steckdosen im Haus in Augenschein. Zeitweilig trennten sich die angeblichen Techniker, so dass zumindest einer unbeaufsichtigt im Haus war. Der Hauseigentümer bemerkte dann, dass einer der Männer eine blaue Tüte hinter seinem Rücken zu verstecken versuchte. Der Rentner erkannte die Tüte als sein Eigentum und forderte deren Herausgabe. Der Unbekannte verließ jedoch das Gebäude mit der Tüte. Den zweiten Mann wollte der 86-Jährige dann festhalten, um dessen Ausweis zu fotografieren. Es kam zu einem Gerangel, bei welchem der ältere Herr leicht verletzt wurde. Beide Täter entkamen unerkannt, nachdem sie zu einem dritten Unbekannten in einen silbernen Mercedes (B-Klasse) stiegen. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Nickelmünzen im Wert von etwa 400 Euro. Einer der Täter wird als etwa 1,70m groß und stämmig beschrieben, trug Halbglatze und war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Die zweite Person wird als 1,85m groß, blond, mit heller Jeanshose und weißen Turnschuhen bekleidet, beschrieben. Außerdem soll er einen Dreitagebart getragen haben. Einer der Täter habe mit nicht weiter eingrenzbarem ausländischen Akzent gesprochen. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird aufgefordert, sich bei der Polizei Sankt Augustin, Telefon 02241 541-3320, zu melden. (EU)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell