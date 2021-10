Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrerin stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Hennef (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Frankfurter Straße fiel am frühen Samstagmorgen eine 33jährige PKW-Fahrerin aus Hennef auf. Ihr Verhalten zeigte Auffälligkeiten, so dass ein Atemalkoholtest und ein Drogentest durchgeführt wurden. Der AT zeigte 0,62 Promille, der Drogentest verlief positiv und wies auf den Konsum von Amphetaminen hin. Zur Sicherung von Beweisen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (Th.)

