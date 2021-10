Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrerin betrunken unterwegs

Lohmar (ots)

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei eine Fahrzeugführerin gemeldet, die mit ihrem Fahrzeug an einer Bushaltestelle stand und dort Alkohol konsumierte. Anschliessend setzte sie ihre Fahrt fort. Sie konnte an ihrer Wohnanschrift, die nicht weit von der Haltestelle entfernt lag, angetroffen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Die 54jährige Fahrerin aus Lohmar musste die Polizei zur Blutprobenentnahme begleiten. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.(Th.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell