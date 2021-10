Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach Verstoß gegen Meldeauflagen

Sankt Augustin (ots)

Am Samstagabend wurde ein 29jähriger Sankt Augustiner auf der Polizeiwache in St. Augustin vorstellig, da er sich dort regelmäßig melden musste.

Bei der routinemässigen Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen den 29jährigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahlsdelikten vorlag. Da der 29jährige wiederholt gegen seine Meldeauflagen verstossen hatte, war der Haftbefehl wieder in Kraft gesetzt worden. Der junge Mann wurde in Haft genommen und dem Polizeigewahrsam in Troisdorf zugeführt. Der Kriminalwachdienst übernahm die weitere Bearbeitung, eine Vorführung vor den richterlichen Bereitschaftsdienst ist für Sonntagmorgen angesetzt.(Th.)

