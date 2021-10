Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 6-jährige Fußgängerin von Auslieferungsfahrer angefahren

Sankt Augustin (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rathausallee in Sankt Augustin am Donnerstagnachmittag (28.10.2021) wurde ein 6-jähriges Mädchen von einem Lieferwagen erfasst und verletzt. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Das Kind war mit seiner Mutter zu Fuß unterwegs und wollte die Rathausallee am Fußgängerüberweg am Kreisverkehr an der Südstraße/Grantham-Allee in Richtung der Grantham-Allee überqueren. Nachdem sie gegen 17.00 Uhr den ersten Teil des baulich getrennten Fußgängerüberwegs passiert hatte, trat sie auf den zweiten Teil des "Zebrastreifens", wo sie von dem Ford Transporter eines 22-jährigen Bonners erfasst wurde. Das Mädchen stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich augenscheinlich nicht schwer.

Der Auslieferungsfahrer hatte den Kreisverkehr von der Rathausallee kommend geradeaus in Richtung der Arnold-Janssen-Straße durchfahren. Er gab an, das Kind nicht gesehen zu haben. Der 22-Jährige wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Sein Chef erschien an der Unfallstelle und holte den Transporter dort ab.

Während der Unfallaufnahme war die Rathausallee für circa eine Stunde gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. (Bi)

