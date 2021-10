Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vorläufige Festnahme nach Barcode-Manipulation

Hennef (ots)

Am Mittwochnachmittag (27.10.2021) ist ein 45-jähriger Bonner auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Fritz-Jacobi-Straße in Hennef vorläufig festgenommen worden. Er wird verdächtigt, den Kaufpreis von erworbenen Produkten durch Manipulation des Barcodes zu seinem Vorteil verändert zu haben. Der Mann war gegen 16.00 Uhr aufgefallen, nachdem er einige Renovierungsprodukte gekauft hatte, der an der Kasse ausgewiesene Kaufpreis jedoch augenscheinlich zu gering ausfiel. Nach einer kurzen Überprüfung der Kassenbelege stellte sich heraus, dass die Barcodes der gekauften Produkte teilweise manipuliert und der Baumarkt um mehrere hundert Euro betrogen worden war. Der 60-jährige Ladendetektiv sprach den Tatverdächtigen an seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz an und bat ihn bis zum Eintreffen der Polizei zu warten. Zunächst lud der 45-Jährige seinen Einkauf ein, dann nutzte er eine Unaufmerksamkeit des Ladendetektives, um sich ins Fahrzeug zu setzen und wegfahren zu wollen. Der 60-Jährige öffnete die Wagentür und versuchte an den Zündschlüssel zu gelangen. Dabei schlug der Tatverdächtige dem Zeugen ins Gesicht. Er wurde leicht verletzt. Weitere Mitarbeiter des Baumarktes kamen hinzu und umringten bis zum Eintreffen der Polizeistreife den Wagen des Tatverdächtigen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges des Bonners fanden die Polizeibeamten weitere Baumarktprodukte, deren Herkunft unklar war. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann vor kurzem mit der gleichen Manipulationsmasche aufgefallen war. Er wurde zunächst vorläufig festgenommen. Mit einem Durchsuchungsbeschluss wurde die Wohnung des Verdächtigen durchsucht. Es ergaben sich keine weiteren Verdachtsmomente, sodass er nach Abschluss der ersten Ermittlungen wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (Bi)

