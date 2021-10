Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: "Coffee with a Cop" - Besuchen Sie uns morgen in Siegburg

Siegburg (ots)

Hoffentlich haben Sie morgen (28.10.2021) noch nichts vor, denn wir würden Sie gerne auf einen Kaffee einladen!

Im Rahmen der landesweiten Aktion "Coffee with a Cop" haben wir für den morgigen Tag einen historischen Coffee-Truck organisiert. Von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr bieten Barista-Experten in Siegburg am unteren Marktplatz unterschiedliche Kaffeespezialitäten an - Wir laden Sie ein!

Bei einer Tasse Kaffee oder Tee haben Sie so die Möglichkeit, sich in lockerer Atmosphäre mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen polizeilichen Arbeitsbereichen über ein Thema Ihrer Wahl zu unterhalten. Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen und freuen uns auf Sie!

Ursprünglich kommt das Format "Coffee with a Cop" aus Amerika. Dort ist es bereits seit einigen Jahren Gang und Gäbe, dass Bürgerinnen und Bürger mit Polizeibeamtinnen und -beamten Kaffee trinken. Nun hat das Innenministerium NRW dieses Format nach NRW gebracht. #cwac (Mi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell