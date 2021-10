Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe stehlen mindestens ein Dutzend Autokennzeichen

Eitorf (ots)

Mindestens 12 Autokennzeichen sind in der Nacht von Samstag (23.10.2021) auf Sonntag (24.10.2021) in Eitorf gestohlen worden. Die Täter hatten es zumeist auf die hinteren Kennzeichen mit Amtssiegel und HU-Plakette abgesehen. Die Fahrzeuge waren sowohl im Stadtzentrum als auch in Eitorf-Mühleip abgestellt.

Wer hat verdächtige Personen im Zusammenhang mit den Diebstählen beobachtet? Hinweise an die 02241 541-3421. (Bi)

