Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher in Untersuchungshaft

Hennef (ots)

Ein 27-Jähriger mit Wohnsitz im Ausland wurde im Rahmen der Fahndung nach einem versuchten Wohnungseinbruch in Hennef am vergangenen Freitag (22.10.2021) vorläufig festgenommen. Der Richter am zuständigen Amtsgericht ordnete Untersuchungshaft gegen den Mann an.

Gegen 12.30 Uhr reinigte der Eigentümer eines Einfamilienhauses an der Dondorfer Straße (L333) seine Böden. Als der Hund anschlug, wurde der Geschädigte aufmerksam und stellte fest, dass jemand versuchte von außen ein Glasbausteinfenster aufzudrücken. Er ging zu dem Fenster und schaute plötzlich einem fremden Mann ins Gesicht. Der Hausbewohner schrie den Unbekannten an und sah, dass noch eine zweite männliche Person vor dem Fenster stand. Die mutmaßlichen Wohnungseinbrecher waren völlig überrascht und flüchteten in unbekannte Richtung. Mit einer guten Personenbeschreibung nahm die alarmierte Polizei die Fahndung auf.

Im Bereich des "Kapellenhügels" traf die Polizei dann auf die beiden verdächtigen 15- und 27-Jährigen, die auf Fahrrädern unterwegs waren. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten typisches Einbruchswerkzeug. Die beiden wegen Eigentumsdelikten polizeibekannten Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen.

Der minderjährige 15-jährige Verdächtige, der in Köln wohnt, musste nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder frei gelassen werden, da keine Haftgründe vorlagen. Sein Mittäter kam nach richterlicher Anordnung in die Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell