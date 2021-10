Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Niederkassel (ots)

Ein Zeuge aus der Rheinstraße in Niederkassel-Rheidt teilte mit, dass er am Donnerstagnachmittag (21.10.2021) festgestellt hatte, dass die Radmuttern an mindestens sechs Autos in seiner direkten Nachbarschaft gelöst wurden.

Aufgefallen war es am Fahrzeug seiner Partnerin, die gegen 18.00 Uhr auf der Heimfahrt von ihrer Arbeitsstelle merkwürdige Fahrgeräusche bemerkt hatte. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fiel auf, dass die Radmuttern an dem Auto gelöst waren. Daraufhin schaute der Zeuge in seinem Umfeld nach und fand noch weitere fünf Autos mit losen Radmuttern.

Hinweise auf einen Verursacher liegen derzeit nicht vor. Zu einer konkreten Gefährdung der Fahrzeugnutzer ist es bislang nicht gekommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweise an die Polizei unter 02241 541-3221.

