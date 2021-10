Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Artistischer Einbrecher klettert durch Toilettenoberlicht

Siegburg (ots)

Mit Hilfe eines an die Wand angelehnten Stahlträgers ist ein unbekannter Einbrecher durch das Toilettenoberlicht in die Richard-Schirrmann-Schule an der Hohenzollernstraße in Siegburg eingestiegen. Der Hausmeister stellte am Donnerstagmorgen (21.10.2021) fest, dass einige Schränke im Schulgebäude aufgebrochen und durchwühlt worden waren. Ob etwas fehlt, konnte er den alarmierten Polizeibeamten nicht sagen.

Mutmaßlich hatte sich der Einbrecher das U-Stahlprofil von einer nahegelegenen Baustelle geholt und als Kletterhilfe an die Wand angelehnt. Eines der Toilettenoberlichter stand offensichtlich in der Nacht auf Kipp.

Während der Anzeigenaufnahme meldete sich der Polier der benachbarten Baustelle und gab an, dass die Scheibenwischer eines Radladers mutwillig verbogen wurden. Möglicherweise waren hier der oder die gleichen Täter am Werk.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Einbruchs und der Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

