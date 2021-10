Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Straße nach Verkehrsunfall gesperrt - Fahrbahn mit Öl verunreinigt

Ruppichteroth (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 17 (K17) zwischen der Winterscheider Mühle und der Bundesstraße 478 oberhalb der Ortslage Ruppichteroth-Schreckenberg am Dienstagvormittag (19.10.2021) musste die Straße für mehrere Stunden gesperrt werden. Ein beteiligter Traktor hatte bei der Kollision so viel Hydrauliköl verloren, dass ein Spezialreinigungsfahrzeug zur Reinigung der Fahrbahn angefordert werden musste.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit war ein 38-jähriger Fahrer aus Eitorf gegen 10.00 Uhr auf der K17 in einer Linkskurve ins Schleudern geraten. Er verlor die Kontrolle über seinen Opel Corsa und geriet in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 31-jährige Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger nahm die Situation wahr und fuhr auf den Seitenstreifen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Trotzdem prallte der Kleinwagen des Eitorfers gegen die Seite des Traktors und des Anhängers. Der 38-Jährige verletzte sich dabei leicht, musste jedoch nicht ins Krankenhaus. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro.

Die K17 konnte nach der Reinigung der Fahrbahn um 13.50 Uhr wieder freigegeben werden. (Bi)

