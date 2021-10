Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frau nach Wohnhausbrand tot geborgen

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Bei einem Brand in einem Wohnhaus mit Souterrainwohnung "In der Fuchshöhle" in Neunkirchen-Seelscheid ist eine 66-jährige Bewohnerin am Sonntagnachmittag (17.10.2021) ums Leben gekommen. Die Frau wurde von der Feuerwehr tot aus ihrer Wohnung geborgen.

Durch die starke Rauchentwicklung gegen 17.00 Uhr waren alle anderen Hausbewohner gewarnt und verließen rechtzeitig das Gebäude. Ein 72-jähriger Mitbewohner wurde trotzdem durch eingeatmetes Rauchgas verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht bei ihm nicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer aus unbekannten Gründen in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Polizei hat nach Abschluss der Löscharbeiten den Brandort beschlagnahmt. Brandermittler haben die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen bislang nicht vor. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell