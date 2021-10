Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Täter nach Sachbeschädigungen an Autos festgenommen

Sankt Augustin (ots)

Am späten Samstagabend (16.10.2021) meldete ein Taxifahrer der Polizei eine männliche Person, die auf der Paul-Gerhard-Straße in Sankt Augustin gegen geparkte Autos treten soll. Der Zeuge beschrieb den Verdächtigen und die eingesetzten Fahndungskräfte der Polizei konnten den 27-jährigen Sankt Augustiner in Höhe des Schulzentrums stellen. Drei beschädigte Fahrzeuge standen am Straßenrand der Paul-Gerhardt-Straße, an denen die Außenspiegel oder die Scheibenwischer beschädigt worden waren. Der stark alkoholisierte 27-Jährige leugnete jegliche Beteiligung. Um kurz vor Mitternacht ergab der Alkotest einen Wert von mehr als 3 Promille. Da keine Haftgründe gegen den Verdächtigen vorlagen, wurde er in die Obhut eines Angehörigen übergeben.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an Kfz. Ob der 27-Jährige im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen an Autos in der letzten Woche in Sankt Augustin (siehe Meldung vom 08.10.210) steht, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. (Bi)

