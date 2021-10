Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Gartenlauben

Siegburg (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag (14.10.2021) und Samstagvormittag (16.10.2021) sind Unbekannte in insgesamt drei Gartenlauben in der Kleingartenanlage "Im Schlämmchen" in Siegburg eingebrochen. Die Täter brachen Türen oder Schlösser zu den Gartenhäuschen auf und durchsuchten sie.

Entwendet wurden neben diversen Elektrogeräten auch mehrere Solarmodule von den Dächern der Lauben. Zur Beute gehörte auch ein gasbetriebener Kühlschrank mit entsprechender Gasflasche. Vermutlich hatten die Täter ein Transportfahrzeug dabei.

Die Polizei nimmt Hinweise zu den Einbrüchen unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

