Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Serie von Fahrzeugaufbrüchen in Sankt Augustin

Sankt Augustin (ots)

Gleich sechs Mal haben Unbekannte in der Zeit von Mittwochnachmittag auf Donnerstagmorgen (13. - 14.10.2021) Autos in Sankt Augustin aufgebrochen und versucht, diese kurzzuschließen. Aus mehreren Wagen wurden außerdem Wertgegenstände wie Geldbörsen oder Sonnenbrillen entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Vier der betroffenen Autos waren an der Wilhelm-Mittelmeier-Straße in Menden, auf dem Parkplatz neben einer Bushaltestelle, geparkt. Bei zwei Autos wurden die Scheiben eingeschlagen, zwei wurden auf andere Weise geöffnet. Teilweise waren die Plastikverkleidungen am Zündschloss rausgerissen, um an die Kabel zu gelangen. Aus einem der Autos wurde eine Sonnenbrille gestohlen. Die Ehefrau von einem der Autoinhaber gab an, am Mittwochabend gegen 23:30 Uhr verdächtige Geräusche, wie mehrfache Startversuche eines Motors sowie Schläge auf Metall, aus Richtung des Parkplatzes gehört zu haben. Da sie in der Dunkelheit jedoch nichts erkennen konnte, dachte sie sich nichts weiter dabei.

In unmittelbarer Nähe, an der Johannesstraße, wurde im gleichen Zeitraum ein weiteres Auto aufgebrochen. Dort sind der oder die Täter vermutlich durch eine defekte Seitenscheibe, die sich einfach herunterschieben ließ, in das Auto gelangt. Auch an diesem Wagen wurden die Kabel unterhalb des Lenkrads herausgerissen und vermutlich versucht, das Auto kurzzuschließen. Gestohlen wurde nach ersten Angaben des Halters nichts.

Etwa drei Kilometer entfernt, an der Straße An den drei Eichen wurde außerdem am Donnerstagmorgen zwischen 10:00 und 10:45 Uhr ein weiteres Fahrzeug aufgebrochen. Als der Fahrer gegen 10:45 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen worden war und sein Portemonnaie, das in der Mittelkonsole lag, fehlte.

Wer hat an genannten Tatorten etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter 02241 541-3321 entgegen. (fh)

