Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 312 in Much

Much (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (14.10.2021) ist ein 29-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Auf der Werschtalstraße (L 312) ist der 29-Jährige aus Much in Fahrtrichtung Marienfeld nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Um Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenkonsum als Unfallursache ausschließen zu können, wurde dem Unfallopfer routinemäßig eine Blutprobe entnommen. Während der Unfallaufnahme wurde die L 312 zwischen Much-Wersch und Much-Marienfeld voll gesperrt. (fh)

