POL-SU: Raub auf Juwelier in Siegburg: Täter fahren Eingangstür mit Kastenwagen ein

Siegburg (ots)

Mit einem Kastenwagen haben drei vermummte Täter am Donnerstagmorgen (14.10.2021) die Eingangstür zu einem Juweliergeschäft in Siegburg eingefahren und Schmuck von bislang unbekanntem Wert gestohlen. Mit ihrer Beute flüchteten die Männer unerkannt in Richtung Michaelsberg.

Ein Anwohner der Kaiserstraße hatte gegen 04:20 Uhr die Polizei verständigt, nachdem er durch einen lauten Knall auf das Geschehen am benachbarten Juweliergeschäft aufmerksam wurde. Er konnte beobachten, wie ein VW-Caddy rückwärts in den Eingangsbereich des Schmuckgeschäfts fuhr und so die Tür aufbrach. Daraufhin liefen drei maskierte Männer mit großen Säcken in den Händen in das Geschäft. Schließlich flüchteten die Täter - einer zu Fuß, zwei auf Fahrrädern - in Richtung Michaelsberg. Auf ihrer Flucht begegneten sie einer weiteren Zeugin, die einer der Täter zu Boden riss und dabei leicht verletzte. Den Kastenwagen eines großen Wohlfahrtsverbands, der zuvor vermutlich von den Tätern gestohlen wurde, ließen sie am Tatort zurück. Die umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Nach Angaben der Zeugen waren die drei Männer dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskiert. Einer der Täter wird als ca. 180 bis 190 cm groß und korpulent beschrieben. Ihre Beute sollen sie in großen grünen Gartensäcken verstaut haben.

Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (fh)

