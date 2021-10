Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann mit mutmaßlich gestohlenem E-Bike unterwegs

Hennef (ots)

Zivilen Kriminalbeamten fiel am Montagnachmittag (11.10.2021) ein Mann auf, der an der Frankfurter Straße in Hennef ein E-Bike neben sich her schob. Die Personenkontrolle ergab, dass der 35-Jährige keinen festen Wohnsitz hat. In seinem Rucksack hatte er diverse Werkzeuge, unter anderem einen Bolzenschneider, dabei. An der Aussage des Mannes, dass er das Rad für 800 Euro bei einem Online-Kleinanzeigenportal gekauft hatte, hegten die Beamten erhebliche Zweifel. Einen Eigentumsnachweis konnte er ebenfalls nicht erbringen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich stattdessen heraus, dass er im September bereits ein E-Bike der gleichen Marke (Haibike) gestohlen hatte. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Fahrraddiebstahls gestellt. Das E-Bike stellten die Beamten sicher. (fh)

