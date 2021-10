Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fußgängerin wird von Auto angefahren und leicht verletzt

Sankt Augustin (ots)

Beim Linksabbiegen hat eine Autofahrerin am Montagmorgen (11.10.2021) eine Fußgängerin übersehen und angefahren. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich leicht. Nach bisherigem Kenntnisstand war die Frau möglicherweise bei Rot über die Straße gelaufen.

Die 35-jährige Frau lief gegen 05:40 Uhr auf der Hammstraße in Sankt Augustin und wollte die Kreuzung Bonner Straße in Richtung der Husarenstraße überqueren. Dabei wurde sie von der 28-jährigen Autofahrerin übersehen, die von der Hammstraße nach links auf die Bonner Straße in Richtung Bonn abbog. Die Fahrerin gab an, bei grün zeigender Ampel losgefahren zu sein. Nachdem ein vor ihr fahrendes Auto links abgebogen sei, habe sie noch einen entgegenkommenden Pkw abgewartet und sei dann in die Kreuzung eingefahren. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Diese gab an, dass sie zur Bahn wollte und sie ebenfalls bei Grün die Straße überquert habe. Laut einer Zeugin, die die Straße zu Fuß aus Richtung der Bahnhaltestelle überqueren wollte, hatte die Ampel in ihre Richtung Rot angezeigt.

Aufgrund ihrer Platzwunde und Schmerzen im Unterschenkel wurde die 35-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

