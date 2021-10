Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seile über Fahrbahn in Mucher Ortschaft gespannt - Zeugen gesucht

Much (ots)

Nicht lustig und auch kein harmloser Streich: In Much haben Unbekannte zwei Seile über eine Fahrbahn gespannt und damit Verkehrsunfälle mit schweren möglichen Folgen in Kauf genommen. Ein Autofahrer und ein Radfahrer, die durch die Seile fuhren, hatten Glück und es blieb bei einem kurzen Schreck.

Ein 31-jähriger Autofahrer fuhr gegen 23:00 Uhr auf der Straße Sommerhausen. In Höhe der Hausnummer 82 bemerkte er, wie er durch ein Seil fuhr und es durchriss. Er rief seinen Vater an, der in der Nähe wohnt, und suchte mit ihm die Umgebung nach weiteren Seilen ab, als sie nicht weit entfernt einen Mann hörten. Es war ein Fahrradfahrer, der auf Höhe der Hausnummer 83 ebenfalls durch ein Seil gefahren war. Das Seil hatte sich um das Bein des 60-Jährigen Radfahrers und die Speichen seines Fahrrads gewickelt. Gestürzt war er glücklicherweise nicht, da er in eine Hauseinfahrt abbiegen wollte und sehr langsam unterwegs war. Da er sich jedoch nicht selbstständig aus dem Seil befreien konnte, mussten der 31-jährige Autofahrer und sein Vater das Seil mit einem Feuerzeug durchbrennen.

Vor Ort stellte die Polizei beide Seile sicher und suchte die Ortschaft nach weiteren Seilen ab. Wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eine Strafanzeige gestellt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02241 541-3421 zu melden. (fh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell