Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Much - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kradfahrer

Much (ots)

Schwerverletzt wurde ein 67-jähriger Kradfahrer aus Neunkirchen-Seelscheid bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (09.10.2021) auf der Marienfelder Straße in Much. Eine 73-jährige Mucherin, die mit ihrem Ford gegen 15:30 Uhr in Richtung Ruppichteroth unterwegs war, geriet in einer Rechtskurve auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Suzukifahrer. Durch den Aufprall wurde dieser schwer verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt. (HPS)

