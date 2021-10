Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vandalismus an geparkten Autos

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht von Mittwoch (06.10.2021) auf Donnerstag (07.10.2021) sind mehrere geparkte Pkw in Sankt Augustin mutwillig beschädigt worden.

Auf der Niederpleiser Straße in Mülldorf sind die Reifen von 9 am Fahrbahnrand abgestellten Autos beschädigt worden. Die jeweils zum Gehweg gewandten Reifen waren in allen Fällen drucklos. Da die Ventilkappen teilweise noch aufgeschraubt waren, ist davon auszugehen, dass die Pneus zerstochen wurden.

Zur gleichen Zeit wurden in Hangelar 5 Autos beschädigt. An allen Fahrzeugen war der Heckscheibenwischer gewaltsam abgebrochen worden. Die Autos standen auf dem Parkplatz an der Haltestelle Hangelar-Ost. Es handelte sich bei beiden Taten um beliebige Fahrzeugtypen unterschiedlicher Marken und Preisklassen. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit noch ungeklärt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an Kfz und sucht Zeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Sankt Augustin unter der 02241 541-3321 in Verbindung zu setzen. (Bi)

