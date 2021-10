Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizeioberrat Rainer Müller übernimmt die Leitung der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis

Am 30.09.2021 war der letzte Arbeitstag von Polizeidirektor Uwe Pasternak. Nach mehr als 10.000 Tagen im Polizeidienst wurde der bisherige Direktionsleiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, kurz GE, vom Behördenleiter, Landrat Sebastian Schuster, in den Ruhestand verabschiedet. Uwe Pasternak hatte diese Aufgabe rund sieben Jahre bekleidet und gab den "Staffelstab" nahtlos an Polizeioberrat Rainer Müller weiter. So ganz in den Ruhestand geht der Polizeidirektor a.D. aber nicht, er wird weiterhin als Dozent an der Fachhochschule für Polizei und Verwaltung in Köln tätig sein und junge Polizistinnen und Polizisten unterrichten.

Seit dem 01.10.2021 ist nun Rainer Müller der neue Direktionsleiter. Der 57-Jährige ist bereits seit 2014 in verantwortlichen Positionen bei der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis. Zuletzt war er der Leiter der Direktion Verkehr und wird die Leitung bis zur Nachfolgeregelung kommissarisch auch weiter wahrnehmen. Dies ist möglich, weil er auf die volle Unterstützung seiner Mitarbeitenden im Verkehrsbereich setzen kann.

Oberrat Müller schaut auf mehr als 30 Jahre Diensterfahrung zurück und hat so ziemlich alles an polizeilichen Herausforderungen schon einmal gemeistert. Ob Leiter einer Dienststelle für organisierte Kriminalität, Teil einer Mordkommission, sogar Auslandsmissionen in Afghanistan oder dem Kosovo gehören zu seinem Portfolio.

Der sportlich aktive Troisdorfer ist auch in der Direktion GE bereits bestens vernetzt, da er zwischen 2014 und 2017 die Leitung der Führungsstelle innehatte und dort auf viele alte Bekannte trifft. Wir wünschen alles Gute! (Bi)

