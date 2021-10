Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Elektrowerkzeug im Wert von mehreren tausend Euro entwendet

Troisdorf (ots)

Sonntagmorgen (03.10.2021), gegen 08.00 Uhr, reichte der kurze Blick durch die eingeschlagene Heckscheibe eines Handwerkerfahrzeuges aus, um festzustellen, dass die Täter offenbar reiche Beute gemacht hatten. Aus dem weißen Toyota-Transporter waren hochwertige Elektrowerkzeuge der Marke Hilti (z.B. Schlitzmaschine und Dosenfräse) sowie 3 Werkzeugkoffer im Wert von mehr als 7.000 Euro gestohlen worden. Der Mitarbeiter der Elektrofirma hatte den Wagen in der Nacht gegen 01.00 Uhr auf der Sankt-Adelheid-Straße in Troisdorf-Müllekoven geparkt.

Wer hat in der Nacht in dem Wohngebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

