Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Freitagnachmittag, 01.10.2021, 17.15 Uhr wurde eine 26-jährige Motorradfahrerin aus Niederkassel bei einem Verkehrsunfall zwischen Hausermühle und Gutmühle schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich auf der Wahnbachtalstraße in Fahrtrichtung Much. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die Kradfahrerin in einer langgezogenen Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem PKW Peugeot eines 71-jährigen Mannes aus Niederkassel kollidierte. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde die 26jährige mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Unfallspuren erstreckten sich über einen 50 Meter langen Abschnitt der Wahnbachtalstraße, die für die Dauer der rettungsdienstlichen Maßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme komplett gesperrt werden musste. Beide Unfallfahrzeuge wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Die Feuerwehr unterstützte bei der Ausleuchtung und der Säuberung der Unfallstelle. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. (Th.)

