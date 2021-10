Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Gestohlene Bankkarte mehrfach benutzt

Hennef (ots)

Ende April 2021 ist einer 84-jährigen Henneferin die Geldbörse mit ihrer Bankkarte gestohlen worden. Den Diebstahl hat sie erst Tage später festgestellt. Letztmalig hatte die Seniorin die Bankkarte am 17.04. in einem Supermarkt in Hennef benutzt. Nach dem Bezahlen hatte sie die Geldbörse in ihrer Handtasche verstaut und in den Korb ihres Rollators gelegt.

Erst einige Tage später stellte sie dann den Verlust des Portemonnaies fest. In der Zwischenzeit war die gestohlene Karte von den Dieben bereits mehrfach zum Einsatz gekommen. Zum einen wurde Bargeld an Geldautomaten gezogen, zum anderen Einkäufe in Supermärkten mit der Karte bezahlt. Bei den Transaktionen konnte ein unbekanntes Pärchen von den Sicherheitskameras erfasst werden. Aufgrund eines richterlichen Beschlusses werden die Bilder zu Fahndungszwecken veröffentlicht.

Wer kennt die abgebildeten Personen? Wer kann Angaben zu ihrer Identität, ihrem Aufenthaltsort oder zu Kontaktpersonen machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521.

Die Bilder können Sie im Internet-Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://url.nrw/SU2021-306 einsehen. (Bi)

