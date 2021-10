Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verdacht der Trunkenheit bei Auffahrunfall

Lohmar (ots)

Wegen eines kleinen Unfalls mit Sachschaden wurden die Beamten der Polizeiwache Siegburg am frühen Donnerstagabend (30.09.2021) nach Lohmar-Wahlscheid gerufen. Ein 30-jähriger Lohmarer war beim Verlassen eines Tankstellengeländes an der B484 auf das vor ihm wartende Fahrzeug aufgefahren. Der Fahrer des Wagens aus Leverkusen wollte mit seinem Opel Kleintransporter von der Tankstelle auf die B484 abbiegen. Er fuhr an, musste aber aufgrund Querverkehr wieder anhalten. Dies bemerkte der folgende 30-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Volvo auf. Es entstand ein Sachschaden von wenigen hundert Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Lohmarer. Ein Alkotest vor Ort ergab einen Wert von mehr als 0,9 Promille. Dem 30-Jährigen wurde im Siegburger Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der nach Angaben des Mannes beim Straßenverkehrsamt liegt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung durch Fahrunsicherheit in Folge von Alkoholgenuss dauern an. (Bi)

