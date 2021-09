Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vorfahrtsverletzung beim Abbiegen

Sankt Augustin (ots)

Am Montagabend (27.09.2021) gegen 18.30 Uhr sind an der Einmündung Schloßstraße/An den Weiden in Sankt Augustin Birlinghoven zwei Fahrzeuge kollidiert. Der 78-jährige Fahrer eines BMW-SUV und der 6-jährige Beifahrer des anderen beteiligten BMW mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gefahren werden. Nach bisherigen Unfallermittlungen war der 78-jährige Sankt Augustiner von der untergeordneten Straße "An den Weiden" nach links auf die Schloßstraße in Fahrtrichtung Königswinter abgebogen. Dabei kollidierte sein SUV mit der BMW-Limousine einer 42-Jährigen aus Königswinter. Die Frau war zusammen mit ihrem Sohn, der ordnungsgemäß in einem Kindersitz auf dem Beifahrersitz saß, auf der bevorrechtigten Schloßstraße in Richtung Königswinter gefahren. Die Unfallautos waren beide nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. (Bi)

