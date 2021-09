Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tageswohnungseinbruch - Badezimmerfenster aufgebrochen

Lohmar (ots)

Ein einfacher Schraubendreher reichte einem Einbrecher am Montagvormittag (27.09.2021) aus, um ein Badezimmerfenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Lohmar-Scheiderhöhe aufzubrechen. Die Bewohner des Hauses an der Johann-Mungen-Straße waren zwischen 10.30 Uhr und 13.00 Uhr außer Haus. Als sie zurückkehrten, stellten sie den Einbruch fest. Aus einem Wohnzimmerschrank wurden wenige hundert Euro Bargeld gestohlen. Ob noch mehr entwendet wurde, ist noch unklar.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtige Personen oder Fahrzeugen im Zusammenhang mit dem Einbruch unter der Telefonnummer 02241 541-3121.

Wie Sie sich wirkungsvoll vor Wohnungseinbrechern schützen können, erfahren Sie bei den kostenlosen Beratungsterminen der Polizei. Informationen und Termine unter der Rufnummer 02241 541-4777. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell