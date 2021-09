Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Kinder und zwei Erwachsene werden nach Verkehrsunfall in Krankenhäuser eingeliefert

Siegburg-Stallberg (ots)

Am 25.09.2021, gegen 12:40 Uhr ereignete sich auf der B 56, in der Ortslage Siegburg-Stallberg, ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden.

Eine 36-jährige Niederkasselerin befuhr mit ihrem Pkw und ihre beiden Kinder (9 Jahre und 23 Monate) die B 56 aus Sankt Augustin kommend in Fahrtrichtung Neunkirchen-Seelscheid. Aus bislang unbekannten Gründen geriet die Frau mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw eines 58-jährigen Hennefers. Die Frau und ihr 9-jähriger Sohn wurden hierbei schwerverletzt zur stationären Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Das 23 Monate alte Kleinkind und der 58jährige Hennefer konnten nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Während der Unfallaufnahme musste die B 56 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Pkw der Unfallverursacherin wurde sichergestellt. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Für die Schwerverletzten besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

