Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: verletzte Radfahrer

Niederkassel-Uckendorf (ots)

Am 23.09.21, gegen 17.50 Uhr, kam es auf der Eschmarer Straße in Niederkassel-Uckendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Troisdorfer stürzte aus Unachtsamkeit mit seinem Rennrad. Eine unmittelbar dahinter fahrende 36-jährige Troisdorfer Radfahrerin erkannte diese zu spät und stürzte nun ihreseits über den zuvor gestürzten Mann. Beide Personen zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden in ein Krankanhaus transportiert. (JK)

