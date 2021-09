Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wendemanöver endet mit zwei Verletzten

Neunkirchen-Seelscheid, Zeithstr. (B56) (ots)

22.09.2021, 16:37 Uhr: Eine 59jährige aus Neunkirchen-Seelscheid steht in Höhe der HausNr. 195 mit ihrem Kleinwagen in einer Bushaltestelle, Fahrtrichtung Much. Zum gleichen Zeitpunkt befährt ein 20jähriger, ebenfalls wohnhaft in Neunkirchen-Seelscheid, mit seinem BMW die Zeithstr. in dieselbe Richtung. Den Ermittlungen und der Spurenlage zufolge muss davon ausgegangen werden, dass die 59jährige ein Wendemanöver einleitete und der 20jährige noch versuchte nach links auszuweichen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Kleinwagen dem BMW in die Beifahrerseite stieß und dieser dadurch nach rechts abgelenkt wurde und schließlich im rechten Graben zum Stillstand kam. Die 59jährige wurde leicht verletzt, der 20jährige vorsorglich mit einem RTW in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Zeithstraße (B56) musste im betroffenen Bereich von 17:30 bis 18:15 Uhr in beide Richtungen gesperrt bleiben. (flo)

