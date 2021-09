Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Neuer Leiter der Diensthundführer und des Bezirksdienstes der Polizeiwache Siegburg

Siegburg (ots)

Seit Anfang des Monats September ist Polizeihauptkommissar Burkhard Rick neuer Leiter des Bezirksdienstes der Polizeiwache Siegburg mit Außenposten in Lohmar und Neunkirchen-Seelscheid.

Darüber hinaus hat er die Leitung der Diensthundführer*innen übernommen. Schon in den 90er Jahren war er selbst für einige Jahre Diensthundführer und freut sich auf die erneute Zusammenarbeit. Der 57-Jährige war langjähriger Pressesprecher der Polizeibehörde und in dieser Eigenschaft längst öffentlich bekannt.

Burkhard Rick wohnt mit seiner Frau und seiner Tochter in Siegburg. Vor 16 Jahren, wenige Tage vor seiner Hochzeit, bestellte ihn der damalige Landrat als seinen Polizeisprecher. Seitdem hat Rick die Medien in zahlreichen Einsätzen begleitet und häufig in Interviews vor den Kameras und Mikrofonen die Polizeiarbeit dargestellt. Auch eine Vielzahl von Pressekonferenzen der Behördenleitung hat er moderiert.

Nach nunmehr 40 Dienstjahren wollte er sich neuen Führungsaufgaben widmen und bewarb sich erfolgreich auf den freien Posten. Entspannung findet PHK Rick bei Spaziergängen und Trainings mit seinem jungen (Nichtdienst)Hund sowie bei Ausfahrten mit dem Mountainbike.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell