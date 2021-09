Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Sankt Augustin (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle geriet ein 34-Jähriger am Montagmorgen (20.09.2021) auf seinem Fahrrad in die Kontrollstelle auf der Bonner Straße in Sankt Augustin. Bei der Überprüfung des wegen Drogendelikten bekannten gebürtigen Siegburgers stellte sich heraus, dass er in seinem Rucksack verkaufsfertige Verpackungseinheiten Amphetamin dabei hatte und das Fahrrad, auf dem er unterwegs war, gestohlen worden war. Kurzerhand wurde der 34-Jährige, der auch von der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen Drogenverstößen gesucht wurde, festgenommen. Ein Haftrichter erließ noch am frühen Abend Haftbefehl gegen den Wohnungslosen. (Bi)

