Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autoknacker vertrieben

Sankt Augustin (ots)

Ein dumpfes Geräusch weckte in der Nacht zu Dienstag (21.09.2021) einen Anwohner der Uhlandstraße in Sankt Augustin auf. Der 33-Jährige sah gegen 03.40 Uhr aus dem Fenster und konnte beobachten, dass zwei Männer neben dem 5er BMW Kombi seiner Freundin standen. Offensichtlich hatten die Unbekannten ein Dreiecksfenster eingeschlagen und beabsichtigten mutmaßlich das Fahrzeug zu entwenden. Der Zeuge sprach die Tatverdächtigen vom Fenster aus an, die umgehend die Flucht in Richtung des Friedhofs ergriffen. Die Unbekannten waren dunkel gekleidet und blondhaarig. Einer hatte einen Koffer dabei.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung gelang den Tätern die Flucht. Wer kann Angaben zu den beiden Männern machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell