Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Postlager

Hennef (ots)

In der Nacht von Freitag (17.09.2021) auf Samstag (18.09.2021) sind Einbrecher in ein Postlager an der Frankfurter Straße in Hennef eingestiegen. Morgens um 05.45 Uhr bemerkte ein Lieferant, dass ein Rolltor des Lagers offen stand. Er alarmierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnisse waren die Täter von der Rückseite über die Dickstraße in das Lager eingedrungen. Sie öffneten wahllos rund 50 Pakete und entnahmen mutmaßlich Waren. Was genau, konnte bislang nicht gesagt werden. Zudem versuchten sie an die Kasse eines Kaffeeautomaten zu gelangen. Sie schafften es jedoch nicht, den Automaten aufzubrechen. Mit der Beute flüchteten sie mutmaßlich durch das Rolltor.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zur Tat unter der Rufnummer 02241 541-3521. (Bi)

