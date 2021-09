Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb verletzt Supermarktmitarbeiter mit Kopfstößen

Troisdorf (ots)

Ein polizeibekannter 25-jähriger Troisdorfer hat am Montagnachmittag (13.09.2021) ein 52-jähriger Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters, der ihn beim Ladendiebstahl erwischt hatte, durch 2 Kopfstöße leicht verletzt.

Der 25-Jährige war beobachtet worden, wie er Lebensmittel, Bier und Zigaretten aus dem Supermarkt "Im Zehnfeldt" in Sieglar in seinen Rucksack verstaute und ohne zu bezahlen, nach draußen auf den Parkplatz ging.

Vor der Tür sprach der Mitarbeiter den Troisdorfer auf den Diebstahl an. Der 25-Jährige wollte seinen Weg fortsetzte, sodass der 52-Jährige ihn am Arm festhalten wollte. Daraufhin versetzte er dem Angestellten 2 Kopfstöße und verletzte ihn leicht im Gesicht. 2 weitere Zeugen griffen daraufhin ein und einer von ihnen wurde von dem Tatverdächtigen in einen Bauzaun gestoßen. Schließlich konnte der 25-Jährige dann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei von den Zeugen festgehalten werden.

Die Beamten nahmen den Troisdorfer wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls vorläufig fest. Er wird einem Haftrichter zur Prüfung der Untersuchungshaft vorgeführt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell