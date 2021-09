Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pedale verwechselt - 63-Jährige kollidiert mit Parkhauspfeiler

Sankt Augustin (ots)

Beim Verlassen des östlichen HUMA-Parkhauses hat eine 63-jährige Autofahrerin am Freitagnachmittag (10.09.2021) nach eigenen Angaben das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt und war mit ihrem Renault Kleinwagen gegen den Pfeiler des Rolltores der Ausfahrt gefahren. Durch den Unfall erlitt die Sankt Augustinerin einen derartigen Schock, dass sie mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus kam. Der beschädigte Wagen, der die Ausfahrt des Parkhauses blockierte, wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Am Abend erschien die Frau auf der Polizeiwache und nahm ihre Haustürschlüssel entgegen, die die Polizisten vorsorglich aus dem abgeschleppten Fahrzeug genommen hatten. Der Sachschaden an Rolltor und Auto wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell