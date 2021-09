Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Randalierer unterwegs

Lohmar (ots)

Zwei PKW auf der Hermann-Löns-Straße und der Bachstraße in Lohmar sind in der Nacht von Freitag (10.09.21) auf Samstag (11.09.2021) Ziel vermutlich jugendlicher Randalierer geworden.

Anwohner wussten zu berichten, dass gegen 01.00 Uhr eine Gruppe jugendlicher "Heimkehrer" auf der Hermann-Löns-Straße unterwegs waren. An diversen Fahrzeugen waren die Außenspiegel abgeklappt worden, ohne dass dadurch ein Schaden entstanden war. In Höhe der Hausnummer 15 kam es zu einer Sachbeschädigung, weil die Heckscheibe eines geparkten Mini Coopers mit einem Stein eingeworfen worden war. Auf dem Parkplatz vor der Villa Friedlinde an der Bachstraße stand ein zweiter Wagen mit eingeworfener Heckscheibe. Die Sachbeschädigungen stehen augenscheinlich im Zusammenhang.

Zeugen, die die Taten beobachtet haben, haben sich bislang nicht gemeldet. Daher fragt die Polizei: "Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen machen oder wer hat die verdächtigen Jugendlichen beobachtet?" Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell