Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Einbrüche vermutlich vom gleichen Täter

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (08.09.2021) gegen 11.00 Uhr hörte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Deichstraße in Sankt Augustin klirrende Geräusche aus dem Souterrain. Gleichzeitig klingelte es an der Haustür. Sie sah aus dem Fenster und entdeckte auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen unbekannten Mann. Sie entschloss sich die Tür nicht zu öffnen und stattdessen im Souterrain nach dem Rechten zu schauen.

Im Badezimmer stellte sie fest, dass das Fenster offen stand und augenscheinlich aufgebrochen worden war. Nach erster Überprüfung fehlte aber nichts aus der Wohnung.

Ob die Person auf der anderen Straßenseite im Zusammenhang mit der Tat steht, ist unklar. Sie beschrieb den Mann als dunkelhaarig mit dunklem Teint. Bekleidet war er mit einer Jeanshose und einem grauen T-Shirt. Das Gesicht war mit einem schwarzen MNS verdeckt.

Während der Anzeigenaufnahme wurde ein weiterer Einbruch in direkter Nähe gemeldet. In der Ringstraße in Buisdorf war eine Terrassentür aufgehebelt worden. Der Melder des Einbruchs gab an, dass er die Tat gegen 11.45 Uhr bemerkt habe. Die Bewohnerin des Einfamilienhauses hatte das Haus um 09.00 Uhr verlassen. Ob in der Ringstraße etwas gestohlen wurde, konnte bislang nicht festgestellt werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Zusammenhang mit den Einbrüchen nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell