Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Neuer Bezirksdienstbeamter für Siegburg

Bild-Infos

Download

Siegburg (ots)

Anfang September 2021 war Dienstantritt für den neuen Bezirksdienstbeamten Andre Hupperich. Polizeihauptkommissar Hupperich ist ab sofort der direkte Draht zur Polizei in den Ortsteilen Deichhaus, Zange und Brückberg und tritt die Nachfolge des pensionierten Hauptkommissars Achim Engels an. Der 46-jährige Hupperich ist seit 26 Jahren Polizist und war zuletzt im Wachdienst der Polizeiwache Sankt Augustin tätig. Er wird vornehmlich zu Fuß in seinem Bereich zu sehen sein, da er lange Spaziergänge mit seinem Border Collie gewohnt ist. Der verheiratete Hauptkommissar sagt von sich selbst, dass eines seiner Hobbies Polizeidienst zu allen Tages- und Nachtzeiten sei. Die Bürgerinnen und Bürger in einem Zuständigkeitsbereich dürfen sich also auf einen engagierten und einsatzfreudigen Bezirksdienstbeamten freuen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell