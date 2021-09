Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Imponiergehabe ging gründlich daneben

Siegburg (ots)

Jugendliches Imponiergehabe eines 17-jährigen Wachtbergers ging am Montagabend (06.09.2021) gründlich daneben. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 18.45 Uhr, dass auf dem obersten Parkdeck des Kaufhof-Parkhauses in der Siegburger Innenstadt ein blauer PKW Driftversuche gemacht habe und der Wagen nun auf der Seite liege.

Beim Eintreffen der Polizei auf dem leeren Parkdeck stand der Wagen vom Typ "Leichtes vierrädriges Kraftfahrzeug bis 350kg" bereits wieder auf den Rädern. Neben dem Fahrzeug standen der 17-jähriger Fahrer sowie seine 16-jährige Freundin. Das Mädchen hatte sich bei dem Unfall leicht verletzt, lehnte eine medizinische Betreuung jedoch ab. Das Fahrzeug vom Hersteller Aixam hatten sie eigenständig wieder aufgerichtet.

Zum Unfallhergang gab der 17-Jährige an, dass es ein technisches Problem mit dem Gaspedal gegeben habe und das der Wagen dann aufgrund des schlechten Fahrbahnuntergrundes umgekippt sei. Die von den Beamten auf dem Parkdeck festgestellten frischen Drift- und Blockierspuren sprachen eher für absichtliche Driftversuche, um einen sogenannten Donut zu drehen.

Auch mit der Zulassung des Fahrzeuges scheint einiges nicht zu stimmen. Das angebrachte Versicherungskennzeichen sollte eigentlich an einem Mofa am linken Niederrhein montiert sein. Beim Blick in die Daten des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass es seit Frühjahr 2021 gar nicht zugelassen ist.

Die Beamten hatten zudem den Verdacht, dass die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges von 45 km/h verändert worden war. Daher stellten sie den optisch von einem Kleinwagen kaum zu unterscheidenden Leichtkraftwagen als Beweismittel sicher. Auch die Prüfbescheinigung "Begleitetes Fahren ab 17 Jahren" des Wachtbergers blieb bei der Polizei. Der junge Mann und seine Freundin kamen mit zur Polizeiwache und wurden dort von einem Elternteil abgeholt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrens wurde gegen den 17-Jährigen eingeleitet. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell