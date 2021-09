Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hoher Sachschaden bei Einbruch in Grundschule

Troisdorf (ots)

Zwischen Freitagmittag (03.09.2021) und Montagmorgen (06.09.2021) sind Unbekannte in die katholische Grundschule Troisdorf-Müllekoven eingebrochen. Zunächst schlugen die Täter die Glasscheibe der Eingangstür des Schulgebäudes an der Dorfstraße ein. In der Schule brachen sie noch weitere Türen auf, um dann mit einer mobilen Musikbox im Wert von rund 200 Euro als Beute unerkannt zu entkommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Kontakt unter der 02241 541-3221. (Bi)

