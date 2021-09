Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: BMW aus Tiefgarage gestohlen

Siegburg (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (03.09.2021), 01.00 Uhr, und Montag (06.09.2021), 17.00 Uhr, ist aus einer Tiefgarage an der Brückbergstraße in Siegburg ein grauer BMW gestohlen worden. Der Eigentümer hatte seine 5er Diesellimousine auf seinem Stellplatz in der Garage abgestellt. Am Montagnachmittag stellte er den Diebstahl fest, obwohl die entsprechende Handy-App den Standort und die Laufleistung seines Fahrzeuges unverändert anzeigte. Offensichtlich haben die Täter die GPS-Standortbestimmung sowie die Datenübertragung des Fahrzeuges deaktiviert. Wie das rund 25.000 Euro teure Fahrzeug aus der Tiefgarage entwendet wurde, ist derzeit unklar.

Wer kann Angaben zur Tat oder zum aktuellen Abstellort des BMW mit dem amtlichen Kennzeichen SU-IV89 machen? Hinweise an die Polizei unter 02241 541-3121. (Bi)

