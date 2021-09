Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Lohmar (ots)

Am Samstagabend (04.09.2021) gegen 20.00 Uhr kam die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung an der Kirchstraße in Lohmar nach Hause. Beim Aufschließen fiel der Frau zunächst nichts Verdächtiges auf, erst als sie das Wohnzimmer betrat, bemerkte sie den Einbruch. Schränke und Schublade standen offen und waren durchwühlt worden. Nach erster Durchsicht fehlten eine Spardose mit mehreren hundert Euro Bargeld und ein älteres Samsung Smartphone. Bei der Spurensuche der alarmierten Polizei fanden die Beamten an der Eingangstür mehrere Hebelspuren. Die Geschädigte gab an, die Haustür beim Verlassen der Wohnung nur zugezogen zu haben.

Ein Nachbar schilderte der Polizei in den Nachmittagsstunden einen verdächtigen roten Skoda mit ausländischem Kennzeichen vor dem Haus gesehen zu haben. Ob dieses Fahrzeug im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist unklar. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

